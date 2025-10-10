Ред Булл отклонил продажу команды Формулы-1

Конюшня не будет менять владельца.

Австрийская компания Ред Булл не будет сокращать представительство в Королеве автоспорта. Концерн решил не продавать команду Рейсинг Буллз, утверждает инсайдер Джо Сейвуд в блоге.

Ред Булл не продал вторую конюшню за 2,3 млрд долларов. Только в августе за дочернюю команду компанию предлагали 2 млрд "зеленых". Параллельно внешние инвесторы не смогли купить пакеты акций Альпин и Хаас.

Вторая команда Ред Булл появилась в чемпионате в сезоне-2006. В разные годы созданная на базе Минарди конюшня носила названия Торо Россо и Альфа Таури. Современное название используется с 2024 года.

Тем временем пилот Ред Булл Макс Ферстаппен спрогнозировал команду-фаворита в следующем сезоне.

