Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона

Перед сезоном-2026 Формула-1 обновит технический регламент. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиями относительно смены конюшни-лидера, сообщает AutoRacing1.com.

"Очевидно, следующий год не будет простым с нашим собственным двигателем. Для Ред Булл это новый риск, хотя вызовом было и присоединение к Формуле, и они неплохо справились.

Будет ли доминировать Мерседес? Затрудняюсь ответить. Но я убежден, что Мерседес будет впереди. Они всегда впереди и стабильно сильны. Это ведущая компания, поэтому я уверен, что они будут на первых местах. Особенно в отношении двигателей", – заявил нидерландец.

В этом году Ред Булл ведет борьбу с Мерседес и Феррари только за вторую позицию в Кубке конструкторов. Британская конюшня Макларен досрочно завоевала командный титул. Сам Ферстаппен сохраняет математические шансы на чемпионство.

К слову, ранее Ферстаппен пообещал навязать конкуренцию в Кубке конструкторов.

