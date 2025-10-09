iSport.ua
Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона

Действующий чемпион выделил конкурента.
9 октября, 17:46       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Перед сезоном-2026 Формула-1 обновит технический регламент. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиями относительно смены конюшни-лидера, сообщает AutoRacing1.com.

"Очевидно, следующий год не будет простым с нашим собственным двигателем. Для Ред Булл это новый риск, хотя вызовом было и присоединение к Формуле, и они неплохо справились.

Будет ли доминировать Мерседес? Затрудняюсь ответить. Но я убежден, что Мерседес будет впереди. Они всегда впереди и стабильно сильны. Это ведущая компания, поэтому я уверен, что они будут на первых местах. Особенно в отношении двигателей", – заявил нидерландец.

В этом году Ред Булл ведет борьбу с Мерседес и Феррари только за вторую позицию в Кубке конструкторов. Британская конюшня Макларен досрочно завоевала командный титул. Сам Ферстаппен сохраняет математические шансы на чемпионство.

К слову, ранее Ферстаппен пообещал навязать конкуренцию в Кубке конструкторов.

