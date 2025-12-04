Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен признался, что не испытывает давления перед финальной гонкой.

Напомним, что уже в воскресенье, 7 декабря, в Абу-Даби решится судьба чемпионского титула, на который претендуют Ферстаппен, Норрис и Пиастри.

Сам же Макс заявил, что он расслаблен и просто получает удовольствие. Ведь четыре чемпионских титула у него уже есть.

Я очень расслаблен, терять мне нечего. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь тут, получаю удовольствие от работы с командой во второй половине сезона. Трофей тот же, у меня четыре таких дома. Я уже достиг всего, чего хотел

Ранее также Ферстаппен рассказал о роли главного стратега в его успехе.

