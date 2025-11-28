Ферстаппен - об аварии с Расселлом: Если проиграю титул, то не из-за этого

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что не считает аварию с Расселлом ключевым моментом сезона.

Напомним, что на Гран-при Испании Нидерланды намеренно протаранил соперника и из-за этого опустился на десятую строчку.

Ферстаппен жалеет о произошедшем, но считает, что не та авария может стоить ему титула, а общее выступление команды на протяжении сезона.

Но дело еще и в том, что мне не все равно. Я легко бы мог сказать: "Неважно, гонка все равно проиграна". Но я такой.

Скажем, если я проиграю чемпионство в конце сезона, это не тот момент, о котором я скажу: "Я проиграл из-за этого".

Мы с командой проиграли из-за скорости болида в целом, мы все еще в борьбе также благодаря скорости. На каких-то этапах мы прыгали выше головы или просто лучше действовали по ходу уик-эндов