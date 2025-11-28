iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен - об аварии с Расселлом: Если проиграю титул, то не из-за этого

Виной тому выступления команды в целом.
Вчера, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что не считает аварию с Расселлом ключевым моментом сезона.

Напомним, что на Гран-при Испании Нидерланды намеренно протаранил соперника и из-за этого опустился на десятую строчку.

Ферстаппен жалеет о произошедшем, но считает, что не та авария может стоить ему титула, а общее выступление команды на протяжении сезона.

Жалею о своих действиях в тот момент, но надо понимать, как я оказался в таком положении. Мы допустили много ошибок еще до этого момента, и я был разочарован.

Но дело еще и в том, что мне не все равно. Я легко бы мог сказать: "Неважно, гонка все равно проиграна". Но я такой.

Скажем, если я проиграю чемпионство в конце сезона, это не тот момент, о котором я скажу: "Я проиграл из-за этого".

Мы с командой проиграли из-за скорости болида в целом, мы все еще в борьбе также благодаря скорости. На каких-то этапах мы прыгали выше головы или просто лучше действовали по ходу уик-эндов

Ранее также Шарль Леклер прокомментировал финиш сезона .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Марко озвучил преимущество Ферстаппена перед Норрисом Марко озвучил преимущество Ферстаппена перед Норрисом
Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство" Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство"
Ферстаппен озвучил ожидания от Гран-при Катара Ферстаппен озвучил ожидания от Гран-при Катара
Феттель назвал ключевое преимущество Ферстаппена в чемпионской гонке Феттель назвал ключевое преимущество Ферстаппена в чемпионской гонке

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
НБА07:38
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK