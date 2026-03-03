iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Бостон разгромил Милуоки, Денвер справился с Ютой

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации
Сегодня, 09:05       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на вторник, 3 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 2 марта

Юта – Денвер – 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28)

Юта: Джордж (36), Филипповски (19 + 8 подборов + 6 передач), Бейли (18), Уильямс (3), Харклесс (2) – старт; Михайлюк (15), Коллиер (10 + 6 передач), Сенсабо (8), Тшибве (8 + 8 подборов), Кончар (6).

Денвер: Дж. Мюррей (45 + 8 передач + 7 потерь), Йокич (22 + 12 подборов), Стротер (15), Валанчюнас (13), К. Браун (11) – старт; Пикетт (8), Хардуэй (7), Б. Браун (4), Ннаджи (3).

Милуоки – Бостон – 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)

Милуоки: Я. Адетокумбо (19 + 11 подборов), Дженг (13), Портер (8), Тернер (5), Грин (0) – старт; Портис (12), Г. Харрис (6), Нэнс (6), Роллинз (5), Симс (3), Трент (2), Томас (2), Джексон (0), Т. Адетокумбо (0).

Бостон: Уайт (18 + 9 передач), Гонсалес (18 + 16 подборов), Хаузер (14), Вучевич (10 + 7 передач), Шайерман (10) – старт; Притчард (25 + 9 передач), Гарза (7 + 10 подборов), Харпер (6), Уильямс (0), Тонджей (0), Уолш (0 + 7 подборов), Шульга (0).

Вашингтон – Хьюстон – 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)

Вашингтон: Кулибали (23), Джордж (16), Кэррингтон (11), Джонсон (5), Риз (2) – старт; Купер (21), Харди (14), Шемпени (12), Уоткинс (7), Райли (7).

Хьюстон: Шенгюн (32 + 13 подборов + 8 потерь), Дюрент (30 + 7 подборов + 6 потерь), Томпсон (22 + 12 подборов), Шеппард (19 + 7 подборов + 10 передач + 6 перехватов), Исон (9) – старт; Финни-Смит (5), Капелла (4 + 8 подборов), А. Холидей (2), Окоги (0).

Голден Стейт – Лос-Анджелес – 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)

Голден Стейт: Подземские (22 + 7 подборов), Хорфорд (17), Муди (10), Мелтон (7), Др. Грин (4 + 6 передач) – старт; Уильямс (18), Пост (9), Спенсер (9), Сантос (5 + 10 подборов), Леонс (0).

Клипперс: Леонард (23 + 8 подборов), Данн (16 + 7 подборов + 7 передач), Д. Джонс (9), Сендерс (8), Б. Лопес (6) – старт; Матурин (17 + 7 подборов), Гарленд (12 + 5 потерь), Миллер (12), Нидерхойзер (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кристи (0), Батюм (0), Омьер (0), Вашингтон (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов
Команда Алонсо может пропустить Гран-при Австралии Команда Алонсо может пропустить Гран-при Австралии
НХЛ: Торонто уступил Филадельфии, Даллас разгромил Ванкувер НХЛ: Торонто уступил Филадельфии, Даллас разгромил Ванкувер
Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа10:26
Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов
Формула 109:56
Команда Алонсо может пропустить Гран-при Австралии
НХЛ09:34
НХЛ: Торонто уступил Филадельфии, Даллас разгромил Ванкувер
НБА09:05
НБА: Бостон разгромил Милуоки, Денвер справился с Ютой
НБА08:44
Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера
Европа08:24
Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте
Бокс08:02
Следом за Усиком. Мейвезер также проведет бой с кикбоксером
Европа07:32
При Арбелоа Реал установил очередной антирекорд
Европа07:11
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
Европа00:25
Реал проиграл второй подряд матч Ла Лиги, уступив дома Хетафе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK