Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте

Хоть и пропустил гол, стал лучшим в составе Бенфики.

Накануне прошел матч в чемпионате Португалии, в котором Бенфика одолела Жил Висенте со счетом 2:1.

Георгий Судаков не принял участия в игре, а вот Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

За игру украинский голкипер совершил 4 сейва, из которых 2 - внутри ворот, выполнил 36 касаний мяча и сделал 65% точных передач, однако пропустил один мяч.

По данным статистического портала SofaScore, у Анатолия 7,3 балла, что является самой высокой оценкой в составе Бенфики.

К слову, в команде, где играет другой украинский голкипер Андрей Лунин, был установлен очередной антирекорд в Ла Лиге.

