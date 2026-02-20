iSport.ua
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити

Возвращение домой или Серия А?
Сегодня, 13:39       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images

Ювентус заинтересован в подписании Бернарду Силва, у которого этим летом заканчивается контракт с текущим клубом.

По имеющейся информации, туринская команда уже провела несколько переговоров с представителями игрока. В итальянском клубе считают, что Силва может стать важной фигурой в составе в следующем сезоне.

Однако за 31-летним португальцем также следят Барселона и Бенфика, которые, как и Ювентус, видят в нём опытного футболиста, способного задать темп игре в полузащите.

Источник отмечает, что переход в лиссабонскую команду вполне реален, ведь именно Бенфика была первым профессиональным клубом Бернарду, и не исключено, что он захочет завершить карьеру именно там.

Тем временем Ливерпуль  уже нашёл замену Салаху, который покинет команду летом 2026 года.

