Интер дожал Ювентус в Дерби Италии

Дебют встречи прошел на встречных курсах, но без моментов. Гол миланцев стал неожиданным и курьезным одновременно. Луис Энрике пытался прострелить в район вратарскойо, но мяч от Камбьязо влетел в сетку.

"Старая синьора" могла отыграться сразу – Маккенни головой не переиграл Зоммера. Но вскоре реабилитировался Камбьязо. Защитник подключился к атаке и перед воротами замкнул прострел того же Маккенни.

Пошел интересный футбол. Зоммер среагировал на удар Йылдыза, а после попытки Зелински мяч с линии вынес Бремер. А затем Ди Грегорио парировал выстрел Тюрама. Перед перерывом арбитр показал Калулу вторую желтую и оставил Юве в меньшинстве.

Тем не менее, во втором тайме едва не повели туринцы. В течение одной атаки Зоммер ликвидировал угрозы Камбьязо и Миретти. Интер же проснулся в середине тайма, когда Тюрам после смещения отправил мяч над девяткой.

Наконец на 76-й минуте "нерадзурри" вышли вперед – Эспозито головой эффектно замкнул навес Димарко. Но Ювентус сумел вернуться в игру. Локателли сумел попасть в дальний угол после передачи Маккенни.

Миланцы устроили финальный штурм и все же вырвали победу. Это Зелински из-за пределов штрафной низовым ударом переиграл Ди Грегорио. Благодаря победе Интер восстановил 8-очковое преимущество над Миланом наверху Серии A. Юве остался пятым.

Статистика матча Интер – Ювентус 25-го тура чемпионата Италии

Интер – Ювентус – 3:2

Голы: Камбьязо, 17 (автогол), Эспозито, 76, Зелински, 90 – Камбьязо, 26, Локателли, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.87

Владение мячом: 60 % - 40 %

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 9 - 8

Угловые: 4 - 1

Фолы: 15 - 7

