Комо одолел Наполи в четвертьфинале Кубка Италии

Начали матч команды осторожно. Инициатива несколько раз переходила из рук в руки. В то же время, до действительно острых моментов дело фактически не доходило. Комо повел благодаря пенальти – Батурина реализовал удар за фол против Смолчича.

"Партенопейцы" отыгрались на старте второй половины. Наполи разогнал атаку от собственных ворот. На финише Хойлунд вывел Вергару на свидание с голкипером, а тот хладнокровно реализовал возможность.

Вырвать победу в основное время "лариани" могли под занавес поединка. Но с выстрелом Войводы в ближний угол справился вратарь. В серии одиннадцатиметровых сначала промахнулись Лукаку и Перроне, а решающим стал промах Лоботки.

В полуфинале Комо встретится с Интером. На этой стадии противостояние будет состоять из двух матчей. Первый поединок состоится в начале марта в Милане, а второй – в конце апреля на Джузеппе Синигалья.

Статистика матча Наполи – Комо 1/4 финала Кубка Италии

Наполи – Комо – 1:1 (пенальти – 6:7)

Голы: Вергара, 46 – Батурина, 39 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 1.08

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 4

Фолы: 13 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!