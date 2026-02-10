НБА оперативно заменила Карри на Матч всех звезд
Комиссар НБА Адам Сильвер нашел замену плеймейкеру Голден Стэйт Стефу Карри на Матч всех звезд-2026. Вместо ветерана на выставочный поединок поедет форвард Торонто Брэндон Ингрэм.
Для лидера Рапторз этот вызов на Матч всех звезд стал вторым в карьере. Дебютировал Ингрэм в шоу в 2020 году. Тогда он защищал цвета Нового Орлеана.
Raptors forward Brandon Ingram has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Warriors guard Stephen Curry on USA Stripes for the 2026 NBA All-Star Game (2/15, 5 PM ET, NBC & Peacock).— NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2026
Ingram is an All-Star for the second time. Curry is out with a knee injury. pic.twitter.com/Fbeh3bSWUq
В нынешнем сезоне Ингрэм сыграл 51 поединок в регулярке НБА. Средние цифры форварда – 21.8 очка, 5.8 подбора, 3.7 передачи и 0.8 перехвата за почти 34 минуты на паркете. Торонто идет в зоне плей-офф Востока.
К слову, ранее Индиана потеряла ведущего форварда до конца сезона.
