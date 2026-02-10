iSport.ua
НБА оперативно заменила Карри на Матч всех звезд

Звездный баскетболист попал в лазарет.
Брэндон Ингрэм / Getty Images
Комиссар НБА Адам Сильвер нашел замену плеймейкеру Голден Стэйт Стефу Карри на Матч всех звезд-2026. Вместо ветерана на выставочный поединок поедет форвард Торонто Брэндон Ингрэм.

Для лидера Рапторз этот вызов на Матч всех звезд стал вторым в карьере. Дебютировал Ингрэм в шоу в 2020 году. Тогда он защищал цвета Нового Орлеана.

В нынешнем сезоне Ингрэм сыграл 51 поединок в регулярке НБА. Средние цифры форварда – 21.8 очка, 5.8 подбора, 3.7 передачи и 0.8 перехвата за почти 34 минуты на паркете. Торонто идет в зоне плей-офф Востока.

К слову, ранее Индиана потеряла ведущего форварда до конца сезона.

