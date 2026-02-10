Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026

Украинец Кирилл Марсак ярко выступил в краткой программе одиночного фигурного катания. Единственный представитель Украины на Играх в этом виде спорта набрал 86,89 балла за выступление.

Такой результат позволил фигуристу попасть в произвольную программу соревнований. В то же время Марсак улучшил персональное достижение сразу на 10 баллов. Украинский фигурист продолжит борьбу за награды.

В краткой программе Олимпиады-2026 примут участие 29 спортсменов. Пятерка худших завершит выступления в Милане. В свою очередь 24 лучших фигуриста 13 февраля покажут произвольную программу.

Кстати, немка Юлия Таубиц стала олимпийской чемпионкой в ​​санном спорте.

