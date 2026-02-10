iSport.ua
Русский Українська

Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026

Отечественный фигурист обновил персональный рекорд.
Вчера, 21:10       Автор: Антон Федорцив
Кирилл Марсак / Getty Images
Кирилл Марсак / Getty Images

Украинец Кирилл Марсак ярко выступил в краткой программе одиночного фигурного катания. Единственный представитель Украины на Играх в этом виде спорта набрал 86,89 балла за выступление.

Такой результат позволил фигуристу попасть в произвольную программу соревнований. В то же время Марсак улучшил персональное достижение сразу на 10 баллов. Украинский фигурист продолжит борьбу за награды.

В краткой программе Олимпиады-2026 примут участие 29 спортсменов. Пятерка худших завершит выступления в Милане. В свою очередь 24 лучших фигуриста 13 февраля покажут произвольную программу.

Кстати, немка Юлия Таубиц стала олимпийской чемпионкой в ​​санном спорте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фигурное катание Олимпиада-2026 Кирилл Марсак

Статьи по теме

Сборная Швеции триумфовала в смешанном турнире по керлингу Сборная Швеции триумфовала в смешанном турнире по керлингу
Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте
Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026 Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026
Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Комо одолел Наполи в четвертьфинале Кубка Италии
Европа00:14
Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму
Вчера, 23:50
Европа23:50
Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту
Европа23:28
Челси упустил победу над Лидсом
НБА22:30
НБА оперативно заменила Карри на Матч всех звезд
Украина22:15
Календарь Шахтера: "горняки" уступили лидеру УПЛ в спарринге
Олимпийские игры21:41
Сборная Швеции триумфовала в смешанном турнире по керлингу
Олимпийские игры21:10
Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026
Олимпийские игры20:35
Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте
Украина19:58
Металлист 1925 подписал хавбека Крузейро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK