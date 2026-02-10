Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее

Стефен Карри, который пропустит Матч всех звёзд, рассказал в интервью ESPN, как проходит его восстановление от пателлофеморального болевого синдрома.

Напомним, что последний матч, в котором он не выходил на паркет, был 31 января против Детройта. Однако первый дискомфорт в колене он ощутил после индивидуальной тренировки в Миннеаполисе 24 января.

Сейчас весь процесс заключается в том, чтобы постепенно понять, какие методы реабилитации работают. Потому что боль всё ещё присутствует. Нужно снять воспаление и неприятные ощущения.

2Мы продолжаем это контролировать и тщательно выстраивать восстановление. Но если я вернусь слишком рано, проблема может стать серьёзнее".

К слову, Индиана теряет ключевого форварда до конца сезона.

