Стефен Карри установил новый рекорд НБА

Обошел Майкла Джордана.
Сегодня, 17:24       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри в матче против Миннесоты набрал 39 очков и тем самым стал рекордсменом НБА по количеству игр с 35+ очками в возрасте 30 лет и старше.

Он обошёл по этому показателю Майкла Джордана. В последней игре лидер Уорриорс записал на свой счёт 39 очков, реализовав 14 из 28 бросков с игры, 6 из 15 из-за дуги и 5 из 7 штрафных.

Добавим, что эта игра стала для 37-летнего защитника 94-й после достижения 30-летнего возраста, в которой ему удалось набрать 35 и более очков.

Узнать результат матча Голден Стэйт – Миннесота можно на сайте ISPORT.

