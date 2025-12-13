Стефен Карри установил новый рекорд НБА
Стефен Карри в матче против Миннесоты набрал 39 очков и тем самым стал рекордсменом НБА по количеству игр с 35+ очками в возрасте 30 лет и старше.
Он обошёл по этому показателю Майкла Джордана. В последней игре лидер Уорриорс записал на свой счёт 39 очков, реализовав 14 из 28 бросков с игры, 6 из 15 из-за дуги и 5 из 7 штрафных.
HISTORY FOR STEPHEN CURRY IN HIS RETURN!— NBA (@NBA) December 13, 2025
Tonight marks Steph's 94th 35-PT game since turning 30...
That's now THE MOST IN NBA HISTORY, passing Michael Jordan's 93 🤯 https://t.co/77EzlcCn2D pic.twitter.com/VmppiSvs7t
Добавим, что эта игра стала для 37-летнего защитника 94-й после достижения 30-летнего возраста, в которой ему удалось набрать 35 и более очков.
Узнать результат матча Голден Стэйт – Миннесота можно на сайте ISPORT.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!