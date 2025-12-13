iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Замена Бускетсу. Интер Майами подпишет полузащитника

Аргентинская связка.
Сегодня, 18:08       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

Интер Майами подписал полузащитника Родриго Де Пауля.

После объявления Серхио Бускетса о завершении карьеры в Майами возник вопрос о поиске нового лидера полузащиты. После долгих раздумий руководство Интера решило активировать опцию полного выкупа контракта Родриго Де Пауля.

Аргентинский полузащитник перешёл в чемпионат МЛС из мадридского Атлетико летом 2025 года на правах аренды. Теперь "цапли" выкупают игрока и планируют подписать с ним контракт сроком на четыре года.

Добавим, что за полноценный трансфер Де Пауля мадридский клуб получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 11 матчах, в которых отдал 4 голевые передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Де Пауль ФК Интер Майами

Статьи по теме

Интер Майами выкупил соотечественника Месси Интер Майами выкупил соотечественника Месси
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира Интер Майами хочет подписать еще одного чемпиона мира
Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа19:34
Ассист против Брайтона помог Салаху побить рекорд Руни
Теннис19:25
Калинина вышла в финал турнира в Лиможе
Европа19:08
Челси - Эвертон 2:0: обзор матча и результат игры 13.12.2025
Европа18:58
Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном
Другие страны18:08
Замена Бускетсу. Интер Майами подпишет полузащитника
Другие страны17:51
Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте
Украина17:40
УПЛ: Кривбасс не справился с Колосом, ЛНЗ разбил Зарю
Украина17:28
Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата
НБА17:24
Стефен Карри установил новый рекорд НБА
Европа и мир17:05
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на ЧМ в Дивизионе 1A
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK