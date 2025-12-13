Замена Бускетсу. Интер Майами подпишет полузащитника

Интер Майами подписал полузащитника Родриго Де Пауля.

После объявления Серхио Бускетса о завершении карьеры в Майами возник вопрос о поиске нового лидера полузащиты. После долгих раздумий руководство Интера решило активировать опцию полного выкупа контракта Родриго Де Пауля.

Аргентинский полузащитник перешёл в чемпионат МЛС из мадридского Атлетико летом 2025 года на правах аренды. Теперь "цапли" выкупают игрока и планируют подписать с ним контракт сроком на четыре года.

Добавим, что за полноценный трансфер Де Пауля мадридский клуб получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 11 матчах, в которых отдал 4 голевые передачи.

