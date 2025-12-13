Полесье удержало победу против Карпаты

Львовский коллектив был в шаге от камбека.

В субботу, 13 декабря, Полесье принимало дома Карпаты в рамках 16-го тура УПЛ.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, и вдруг на 15-й минуте Гайдучек открыл счет после классного сольного прохода Гуцуляка.

Карпаты попытались ответить, но получили еще один гол, теперь уже Гуцуляк сам отметился в воротах соперника. Со стартом второго тайма Полесье забило и третий, поставив гостей в непростое положение.

И сразу же львовский клуб отыграл один гол усилиями игрока соперника. После хаоса в штрафной мяч оказался в воротах от Михайличенко.

После этого казалось, что команды просто доиграют матч, но на 88-й Карпаты получили належду после гола Краснопира, однако времени спасти игру попросту не хватило.

Полесье - Карпаты 3:2

Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 - Михайличенко (автогол), 54, Краснопир, 88

Полесье: Волынец – Крушинский (Виале, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Шепелев (Таллес, 75), Назаренко (Иванов, 89), Брагару (Леднев, 75), Гуцуляк – Гайдучик (Филиппов, 75).

Карпаты: Домчак – Полегенько (Фаби, 60), Педросо, Бабогло, Сыч – Танда (Клименко, 86), Пауло Витор (Карабин, 46), Бруниньо (Шах, 86), Чачуа, Костенко – Игорь Невес (Краснопир, 60).

