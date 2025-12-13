iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье удержало победу против Карпаты

Львовский коллектив был в шаге от камбека.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Карпаты / polissyafc.com
Полесье - Карпаты / polissyafc.com

В субботу, 13 декабря, Полесье принимало дома Карпаты в рамках 16-го тура УПЛ.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, и вдруг на 15-й минуте Гайдучек открыл счет после классного сольного прохода Гуцуляка.

Карпаты попытались ответить, но получили еще один гол, теперь уже Гуцуляк сам отметился в воротах соперника. Со стартом второго тайма Полесье забило и третий, поставив гостей в непростое положение.

И сразу же львовский клуб отыграл один гол усилиями игрока соперника. После хаоса в штрафной мяч оказался в воротах от Михайличенко.

После этого казалось, что команды просто доиграют матч, но на 88-й Карпаты получили належду после гола Краснопира, однако времени спасти игру попросту не хватило.

Полесье - Карпаты 3:2
Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 - Михайличенко (автогол), 54, Краснопир, 88

Полесье: Волынец – Крушинский (Виале, 90+2), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Шепелев (Таллес, 75), Назаренко (Иванов, 89), Брагару (Леднев, 75), Гуцуляк – Гайдучик (Филиппов, 75).

Карпаты: Домчак – Полегенько (Фаби, 60), Педросо, Бабогло, Сыч – Танда (Клименко, 86), Пауло Витор (Карабин, 46), Бруниньо (Шах, 86), Чачуа, Костенко – Игорь Невес (Краснопир, 60).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Карпаты Львов

Статьи по теме

УПЛ: Кривбасс не справился с Колосом, ЛНЗ разбил Зарю УПЛ: Кривбасс не справился с Колосом, ЛНЗ разбил Зарю
Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье
Полесье договорилось о трансфере лидера ЧФР Полесье договорилось о трансфере лидера ЧФР
Рух в большинстве нанес поражение Полесью Рух в большинстве нанес поражение Полесью

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Украина20:50
УПЛ: Кривбасс не справился с Колосом, ЛНЗ разбил Зарю
Украина20:10
Полесье удержало победу против Карпаты
Европа19:57
Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку
Европа19:34
Ассист против Брайтона помог Салаху побить рекорд Руни
Теннис19:25
Калинина вышла в финал турнира в Лиможе
Европа19:08
Челси одержал верх над Эвертоном
Европа18:58
Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном
Другие страны18:08
Замена Бускетсу. Интер Майами подпишет полузащитника
Другие страны17:51
Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте
Украина17:28
Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK