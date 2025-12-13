ПСЖ с Забарным не без проблем справился с аутсайдером

В субботу, 13 декабря, Мец принимал дома ПСЖ. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

В первом тайме парижане почти полностью владели ситуацией на поле, однако забить смогли лишь под конец. В течение восьми минут Рамуш и Нджанту по разу отличились в воротах хозяев.

Но еще до перерыва Мец смог отыграть один мяч, и второй тайм парижане начинали, все еще не обладая комфортным преимуществом.

К тому же хозяевам неплохо удавалось сдерживать гранда и опасно атаковать в ответ. Вскоре Дуэ вновь увеличил разрыв до двух голов, но гол Цитаишвили на 80-й минуте сделал концовку более нервной для парижан.

Тем не менее команда Энрике удержала счет и пока возглавила чемпионат Франции.

Мец - ПСЖ 2:3

Голы: Деминге, 42, Цитаишвили, 80 - Рамуш, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63

