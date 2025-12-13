Арсенал с трудом обыграл худшую команду АПЛ

В субботу, 13 декабря, Арсенал принимал дома Вулверхэмптон.

Хозяева доминировали на поле почти все 45 минут первого тайма, но ни один удар "канониров" не попал в створ. "Волки" же могли открыть счет, но Райя справился с ударом Хван Хи Чана.

Во втором тайме Арсенал не сбавил ход, но начал попадать по воротам, но Джонстон уверенно держал оборону. Пока на 70-й минуе английский кипер не срезал мяч в собственные ворота.

"Канониры" уже были гототвы праздновать победу, но но последних минутах Вулверхэмптон все же провел серьезную атаку, и Райя ничего не мог сделать с ударом Арокодаре. Однако вышедший на замену Жезус все же успел спасти свою команду, забив победный гол в компенсированное время.

Арсенал - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Джонстон (автогол), 70, Жезус, 90+4 - Арокодаре, 90

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!