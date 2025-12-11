iSport.ua
Чемпион Европы-2016 завершил профессиональные выступления

Голкипер с лета оставался без клуба.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Руй Патрисиу / Getty Images
Бывший вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу повесил перчатки на гвоздь. Церемония прощания ветерана с футболом состоится 12 декабря, сообщает Португальская футбольная федерация в Instagram.

Пиренеец решил завершить карьеру в 37 лет. Последним клубом в биографии Патрисиу стал эмиратский Аль-Айн. В рядах команды из Абу-Даби он провел 2 поединка на Клубном ЧМ-2025.

Ранее Патрисиу выступал за итальянские Аталанту и Рому, английский Вулверхэмптон и родной Спортинг из Лиссабона. За сборную Португалии кипер сыграл 108 матчей. С национальной командой он триумфовал на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.

Напомним, ранее экс-защитник сборной Италии завершил карьеру в 31-летнем возрасте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

