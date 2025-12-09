iSport.ua
Бавария одержала волевую победу над Спортингом

Главные события произошли после перерыва.
Вчера, 21:40       Автор: Антон Федорцив
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В домашнем противостоянии с чемпионом Португалии "ротен" могли повести в дебюте. Впрочем, гол Карла отменили из-за офсайда Гнабри. Впоследствии эти двое промахнулись с выгодных позиций.

В середине первого тайма Спортинг едва не помог Та. Но Нойер успел среагировать на его срезание в свои ворота. В ответ Кейн сначала размял кипера, а затем попал в штангу из полукруга штрафной.

Зато на старте второй половины повели "львы". Это Симоэш продрался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а Киммих отправил мяч за спину собственному киперу. Однако, Бавария довольно быстро пришла в себя.

На 65-й минуте Гнабри пробил в касание на дальней штанге после углового. Еще четыре минуты спустя Карл разобрался с Силвой с близкого расстояния после паса Лаймера. А затем Та завершил затяжную атаку "ротен" – 3:1 в итоге.

С пятью победами в активе Бавария догнала лондонский Арсенал наверху сводной турнирной таблицы. Правда, "канониры" еще имеют матч в запасе. Спортинг же – пока на 9-й строчке (10 пунктов).

Статистика матча Бавария – Спортинг 6-го тура Лиги чемпионов

Бавария – Спортинг – 3:1
Голы: Гнабри, 65, Карл, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол)

Ожидаемые голы (xG): 2.14 - 0.28
Владение мячом: 62 % - 38 %
Удары: 23 - 4
Удары в створ: 9 - 0
Угловые: 4 - 3
Фолы: 11 - 5

