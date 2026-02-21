Бавария - Айнтрахт 3:2: обзор матча и результат игры 21.02.2026

Мюнхенская команда укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы.

В субботу, 21 февраля, Бавария принимала на своем поле франкфуртский Айнтрахт в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани практически растеряли уверенное преимущество в три мяча, однако все же одержали победу со счетом 3:2.

Мюнхенцы ушли на перерыв, дважды расписавшись в воротах соперника. Сначала на 16-й минуте счет в поединке открыл Александар Павлович, а вскоре преимущество удвоил Гарри Кейн.

В середине второго тайма английский бомбардир Баварии оформил дубль, доведя результат до разгромного. Тем не менее на 77-й минуте Йонатан Буркардт один мяч отыграл, реализовав пенальти. А затем Айнтрахт усилиями Арно Калимуэндо сократил отставание до минимума, но не более.

Набрав 60 очков, Бавария продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. Айнтрахт с 31 баллом идет на седьмой строчке.

Статистика матча Бавария - Айнтрахт 23-го тура чемпионата Германии

Бавария - Айнтрахт Франкфурт 3:2

Голы: Павлович, 16, Кейн, 20, 68 - Буркардт, 77 (пен.), Калимуэндо, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.79 - 2.34

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 24 - 9

Удары в створ: 11 - 3

Угловые: 8 - 2

Фолы: 9 - 10

Бавария: Урбиг - Дэвис (Ито, 50), Ким, Упамекано, Станишич - Павлович (Бишоф, 77), Киммих - Диас, Мусиала (Гнабри, 77), Олисе - Кейн.

Айнтрахт: Кауан - Аменда, Коллинз, Схири (Шаиби, 77) - Браун, Хейлунд (Баум, 77), Ларссон, Амаймуни-Эшгуяб (Калимуэндо, 60) - Баоя, Доан (Гетце, 60) – Дауд (Буркардт, 60).

Предупреждения: Баоя, Коллинз, Аменда.

