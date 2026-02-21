iSport.ua
Бергсма в 40 лет победил в масс-старте конькобежцев

Нидерландец взял "золото" после 12-летней паузы.
Сегодня, 19:22       Автор: Антон Федорцив
Йоррит Бергсма / Getty Images
Йоррит Бергсма / Getty Images

На Олимпийских играх разыграли комплект наград в конькобежном спорте. В масстарте мужчин триумфовал нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма.

Спортсмены прошли 16 кругов дистанции. Бергсма набрал 68 спринтовых очков. Вторым стал датчанин Виктор Хальд Торуп. Замкнул тройку призеров хозяин соревнований Андреа Джованнини.

Для Бергсмы "золото" Милана-2026 стало вторым в карьере. Первую награду наивысшего достоинства он завоевал в российском Сочи в 2014 году. Тогда нидерландец выиграл забег на 10000 м.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Конькобежный спорт, мужчины, масс-старт

1. Йоррит Бергсма 68 очков
2. Виктор Хальд Торуп 47
3. Андреа Джованнини 21

