Челси - Бернли 1:1: обзор матча и результат игры 21.02.2026

"Синие" не справились дома с Бернли, пропустив в компенсированное время.
Сегодня, 19:15       Автор: Игорь Мищук
Челси сыграл вничью с Бернли / Getty Images
Челси сыграл вничью с Бернли / Getty Images

В субботу, 21 февраля, Челси встречался на своем поле с Бернли в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонская  команда допустила осечку в домашнем противостоянии с аутсайдером чемпионата, завершив поединок вничью 1:1.

Челси повел в матче уже в дебюте, когда на четвертой минуте отличился Жоао Педро. После разрезающей передачи из глубины и прострела от Педру Нету бразилец в падении переправил мяч в сетку.

В середине второго тайма хозяева поля оказались в меньшинстве. Уэсли Фофана заработал второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером. Бернли численным преимуществом сумел воспользоваться в компенсированное к матчу время - после подачи с углового Зиан Флемминг головой поразил ворота "синих".

Челси с 45 очками занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Бернли расположился на предпоследней 19-й позиции, имея 19 баллов.

Статистика матча Челси - Бернли 27-го тура чемпионата Англии

Челси - Бернли 1:1

Голы: Жоао Педро, 4 - Флемминг, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.99 - 0.78
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 9 - 5
Фолы: 13 - 11

Челси: Санчес - Джеймс (Ачемпонг, 88), Фофана, Чалоба, Гюсто (Хато, 80) - Кайседо, Сантос - Палмер (Адарабиойо, 75), Фернандес, Нету (Сарр, 88) - Педро (Делап, 80).

Бернли: Дубравка - Лоран (Бруун Ларсен, 79), Уоррелл, Эстев - Уокер (Пирес, 46), Угочукву (Уорд-Прауз, 57), Межбри, Хамфрис (Чауна, 84) - Эдвардс, Энтони (Барнс, 84) - Флемминг.

Предупреждения: Фофана, Санчес, Хато - Межбри, Лоран.

Удаление: Фофана, 72.

