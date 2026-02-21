Ювентус дома проиграл Комо

В дебюте соперники обменялись дальними ударами. "Ларианец" Батурина отправил мяч выше ворот, а Бюте среагировал на выстрел Йылдыза. Зато Войвода на 11-й минуте из пределов штрафной переиграл Ди Грегорио.

Юве мог сравнять счет усилиями Опенда. Но нападающий не смог перебросить мяч над вратарем. Зато Да Кунья в похожей ситуации встряхнул перекладину ворот "бьянконери".

В начале второго тайма активнее был Комо. Сначала выстрел Дувикаса из пределов штрафной заблокировали защитники туринцев. А потом Какере замкнул прострел Да Куньи на пустые в контратаке.

"Старая синьора" отквитать хотя бы мяч не сумела. Комо фактически догнал соперника в турнирной таблице – 45 очков и 6-е место. Ювентус пока остался пятым (46 пунктов).

Статистика матча Ювентус – Комо 26-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Комо – 0:2

Голы: Войвода, 11, Какере, 61

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.41

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 7 - 2

Фолы: 10 - 15

