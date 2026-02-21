iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус дома проиграл Комо

"Старая синьора" потерпела второе поражение подряд.
Сегодня, 18:10       Автор: Антон Федорцив
Комо / Getty Images
Комо / Getty Images

В дебюте соперники обменялись дальними ударами. "Ларианец" Батурина отправил мяч выше ворот, а Бюте среагировал на выстрел Йылдыза. Зато Войвода на 11-й минуте из пределов штрафной переиграл Ди Грегорио.

Юве мог сравнять счет усилиями Опенда. Но нападающий не смог перебросить мяч над вратарем. Зато Да Кунья в похожей ситуации встряхнул перекладину ворот "бьянконери".

В начале второго тайма активнее был Комо. Сначала выстрел Дувикаса из пределов штрафной заблокировали защитники туринцев. А потом Какере замкнул прострел Да Куньи на пустые в контратаке.

"Старая синьора" отквитать хотя бы мяч не сумела. Комо фактически догнал соперника в турнирной таблице – 45 очков и 6-е место. Ювентус пока остался пятым (46 пунктов).

Статистика матча Ювентус – Комо 26-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Комо – 0:2
Голы: Войвода, 11, Какере, 61

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.41
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 7 - 2
Фолы: 10 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А Комо

Статьи по теме

Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити
Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона? Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?
Милан и Комо поделили очки Милан и Комо поделили очки
Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа18:38
Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт
Теннис18:30
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ
Биатлон18:12
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса завершила карьеру
Европа18:10
Ювентус дома проиграл Комо
Украина17:50
Суперлига: Соколы дожали Говерлу в овертайме, Старый Луцк переиграл Мавп
Украина17:25
Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом
Футзал17:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик переиграл Кардинал, ничья Авалона и Тайр Эксперт
Формула 116:54
Руководитель Формулы-1 объяснил желание добавить спринтов
Европа16:26
Атлетико нацелился на бомбардира из Лиги 1
Олимпийские игры15:58
Мишлон триумфовала в масс-старте Олимпийских игр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK