Милан и Комо поделили очки

Матч выдался не особенно зрелищным.

В среду, 18 февраля, Милан принимал дома Комо в рамках 24-го тура Серии А.

Первые полчаса полностью остались за гостями, однако команды практически не пытались атаковать. Зато в первом же моменте Комо забил, хотя арбитр отменил взятие ворот.

Милан ответил ударом Леау, в затем Меньян решил оживить игру, выкатив мяч точно Пасу, который и открыл счёт.

Затем команды обменялись ещё моментами и ушли на перерыв. Второй тайм также не попадал большими скоростями, но вскоре Леау идеально распорядился мячом, отправив того парашютом над Бюте.

В оставшееся время ни одна из команд не сумела забить победный гол, и соперники были вынуждены поделить очки.

Милан - Комо 1:1

Голы: Леау, 64 - Пас, 32

