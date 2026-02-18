iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан и Комо поделили очки

Матч выдался не особенно зрелищным.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Милан - Комо / Getty Images
Милан - Комо / Getty Images

В среду, 18 февраля, Милан принимал дома Комо в рамках 24-го тура Серии А.

Первые полчаса полностью остались за гостями, однако команды практически не пытались атаковать. Зато в первом же моменте Комо забил, хотя арбитр отменил взятие ворот.

Милан ответил ударом Леау, в затем Меньян решил оживить игру, выкатив мяч точно Пасу, который и открыл счёт.

Затем команды обменялись ещё моментами и ушли на перерыв. Второй тайм также не попадал большими скоростями, но вскоре Леау идеально распорядился мячом, отправив того парашютом над Бюте.

В оставшееся время ни одна из команд не сумела забить победный гол, и соперники были вынуждены поделить очки.

Милан - Комо 1:1

Голы: Леау, 64 - Пас, 32

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Комо

Статьи по теме

Болонья окончательно выкупила хавбека Милана Болонья окончательно выкупила хавбека Милана
Милан готов активировать опцию продления контракта с Модричем Милан готов активировать опцию продления контракта с Модричем
Милан дожал Пизу на выезде Милан дожал Пизу на выезде
Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков Милан готовит новые контракты для целого ряда игроков

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: Буде/Глимт обыграл Интер, Атлетико не справился с Брюгге
Европа00:07
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Интер сенсационно уступил Буде/Глимт
Европа23:45
Милан и Комо поделили очки
Европа23:10
Арбелоа: Не думаю, что Винисиус стал бы выдумывать
Олимпийские игры22:35
Гандей не сумел пробиться в полуфинал шорттрека
Киберспорт22:25
NaVi уверенно разбили Xtreme Gaming на DreamLeague Season 28
Лига Чемпионов21:42
Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах
Европа20:40
Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда
Украина20:15
В Украине может появится еще один кубок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK