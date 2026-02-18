iSport.ua
Арбелоа: Не думаю, что Винисиус стал бы выдумывать

Тренер полностью поддерживает бразильца.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Главный тренер Реала Альваро Арбелоа поддержал Винисиуса Жуниора.

Напомним,  в матче с Бенфикой бразилец, вероятно,стал жертвой расизма со стороны соперника. Хотя в Бенфика подобные обвинения называют клеветой.

Арбелоа же заявил, что безоговорочно верит словам Винисиуса, а также подчеркнул, что команда приняла бы любое его решение.

Нулевая терпимость к расизму должна быть для нас безоговорочной, мы не можем допускать подобного на футбольном поле в 2026 году. Я, разумеется, верю тому, что рассказал мне Винисиус. Не думаю, что он стал бы выдумывать нечто подобное, и я никогда не буду сомневаться в его словах.

Я только спросил его, хочет ли он продолжать играть. Мы были на его стороне, и, какое бы решение он ни принял, мы бы его поддержали. Мы всегда должны его поддерживать и оставаться командой. Я всегда говорил им: вместе идем вперед – вместе умираем. Когда кто-то ведет себя так по отношению к одному из нас, мы всегда стоим за него. Мы сплоченная команда, и мы всегда будем бороться вместе, как в этот раз

Ранее также Бенфика обвинила Винисиуса в клевете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

