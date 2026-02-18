iSport.ua
Бенфика официально поддержала своего игрока

Клуб назвал обвинения в адрес Джанлуки Престианни клеветой.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Джанлука Престианни / Getty Images
Джанлука Престианни / Getty Images

Бенфика выпустила официальное заявление, в котором поддержала Джанлуку Престианни.

Напомним, что аргентинец якобы оскорби Винисиуса на расовой почве. Хотя сам игрок обвинение отрицает.

Бенфика же заявила, что клуб всегда бы против расизма, однако поддерживает своего игрока и его версию, а все обвинения считает клеветой.

Бенфика в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче против Реала.

Клуб четко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

Бенфика вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность Бенфики. Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок

Ранее также сам Престианни также прокомментировал случившееся.

