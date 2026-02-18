Обидчик Винисиуса: Сожалею об угрозах, которые я получил от игроков Реала

Престианни ничего такого не говорил.

Накануне мадридский Реал одержал победу над лиссабонской Бенфикой в первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на поле противника.

Основным событием встречи стал скандал, что произошел сразу после победного мяча "бланкос", забитого Винисиусом в начале второго тайма. Бразилец обвинил игрока Бенфики Джанлуку Престианни в расизме.

В ответ на это свою позицию опубликовал и сам игрок Бенфики:

"Хочу уточнить, что я ни разу не высказывал расистских оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что, как ему казалось, он услышал"

"Я никогда не высказывал расистских оскорблений по отношению к любому человеку и сожалею об угрозах, которые я получил в тот момент от игроков Реала", — заявил аргентинский исполнитель.

Ответный матч между мадридским Реалом и лиссабонской Бенфикой состоится 25 февраля.

