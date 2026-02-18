Брыкина обидно не прошла в финал лыжной акробатики

Еще три украинки также закончили выступления.

На Олимпийских Играх 2026 завершилась квалификация в женской лыжной акробатике, где Украину представляли сразу четыре спортсменки-дебютантки.

К сожалению, ни одна из них не сумела пройти в финал.

Лидер сборной, Ангелина Брыкина, заняла 13-е место, тогда как в финал проходят 12 лучших. Ангелина не сумела "приземлить" оба сложных прыжка.

18-летние Диана Яблонская и Нелли Попович, а также 19-летняя Оксана Яцюк финишировали одна за одной с 18 по 20 место. Всего в квалификации участие принимали 25 спортсменок.

