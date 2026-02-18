Мужская команда показала результат хуже, чем женская, в командном спринте лыжных гонок

Украина не квалифицировалась в финал.

Мужская команда сборной Украины завершила квалификацию в спринте лыжных гонок.

Дмитрий Драгун и Александр Лисогор прошли дистанцию суммарно за 6:20.13, показав индивидуально результати в рамках ТОП-50.

Это позволило им занять 23-е место из 27 команд. Обошли они только Румынию, Аргентину, Венгрию и Казахстан.

Легендарный Йоханнес Клебо привел сборную Норвегии на второе место (его партнер показал лишь 25-й результат среди всех лыжников).

Напомним, что женская команда Украины в своей квалификации заняла 20-е место. В финал проходят только 15 лучших команд.

