iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027

Владельцы Стамбул-парка договорились с Формулой-1.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Турции / Getty Images
Гран-при Турции / Getty Images

В сезоне-2027 в календарь Формулы-1 может вернуться еще один этап, пишет racingnews365.

По информации издания, в 2027 году "королева автоспорта" может вернуться в Турцию.

Сообщается, что владельцы Стамбул-парка достигли соглашения с Формулой-1 и ФИА касательно проведения Гран-при.

Напомним, что гонка в Стамбуле проходила с 2005 по 2011 года, а также в 2020 и 2021 годах из-з перестановок в результате пандемии. Последним победителем Гран-при Турции является Валттери Боттас.

На текущий момент детали соглашения между сторонами неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен может дебютировать в 24-часа Нюрбургринга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Турции

Статьи по теме

Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1 Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1
ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1 ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1
Окон - первый пилот за 24 года, проведший Гран-при без единого пит-стопа Окон - первый пилот за 24 года, проведший Гран-при без единого пит-стопа
Боттас одержал победу на Гран-при Турции, Ферстаппен - второй Боттас одержал победу на Гран-при Турции, Ферстаппен - второй

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Барселона пытается сбить ценник на Рэшфорда
Украина20:15
В Украине может появится еще один кубок
Бокс20:08
"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг
Олимпийские игры19:35
Украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
Европа19:33
Бенфика официально поддержала своего игрока
Европа19:02
Марсель определился с новым тренером
Олимпийские игры18:43
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Формула 118:22
Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Киберспорт18:04
NaVi расписали ничью с болотниками на DreamLeague Season 28
Биатлон17:40
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK