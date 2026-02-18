Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027

В сезоне-2027 в календарь Формулы-1 может вернуться еще один этап, пишет racingnews365.

По информации издания, в 2027 году "королева автоспорта" может вернуться в Турцию.

Сообщается, что владельцы Стамбул-парка достигли соглашения с Формулой-1 и ФИА касательно проведения Гран-при.

Напомним, что гонка в Стамбуле проходила с 2005 по 2011 года, а также в 2020 и 2021 годах из-з перестановок в результате пандемии. Последним победителем Гран-при Турции является Валттери Боттас.

На текущий момент детали соглашения между сторонами неизвестны.

