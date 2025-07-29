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Автоспорт

Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1

Гран-при Стамбула готов принять гонку уже в следующем году.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Турции / Getty Images
Гран-при Турции / Getty Images

Турецкая федерация автоспорта заявила, что готова принять уже в следующем сезоне.

На текущий момент Стамбул-парк не входит в календарь Формулы-1, однако принимал гонки в 2005-11 и 2020-21 годах.

В следующем сезоне дебютирует Гран-при Мадрида, однако трасса еще не омологирована, в случае чего Турция готова заменить ее или любую другую гонку.

Однако амбиции турецкой федерации намного большие, Гран-при Стамбула намерено вернуться в календарь на долгие годы.

Если какая-то гонка не состоится в 2026 году по какой-либо причине, мы можем провести Гран-при Турции.

Тем не менее, в отличие от ситуации с пандемией, мы не хотим организовывать одиночную гонку в качестве замены. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить себе место в календаре, подписав многолетний контракт.

В данный момент мы получаем существенную поддержку и одобрение от нашего правительства. Все выплаты и процедуры, связанные с гонкой, будут проведены с государственными гарантиями.

У Турции есть уникальный автодром, который до сих пор очень популярен, население в 85 миллионов человек, высокий интерес к автоспорту среди молодежи, рынок с ежегодными продажами в 1,2 миллиона автомобилей, заводы или крупные дистрибьюторы большинства брендов «Ф-1», а также геополитическое положение

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри установил рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Турции

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