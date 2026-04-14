Гасли намекнул на рекордное количество Гран-при в сезоне-2027

Пилот Альпин Пьер Гасли в эфире Canal+ случайно раскрыл инсайд касательно количества Гран-при на следующий сезон, его слова приводит Motorsport Turkey.

По имеющейся информации, в следующем году ожидается 25 Гран-при за сезон, отмечается, что место в календаре может получить Гран-при Турции.

Добавим, что ранее сообщалось о возвращении Гран-при Индии, планировалось что гонки будут проходить на Международный автодром имени Будды, отмечается, что сам министр спорта Индии Мансух Мандавийя работает над подготовкой гонки к включению в календарь чемпионата.

Но если переговоры между организацией Формулы-1 и Мандавийей еще в процессе, то Гран-при Турции точно может быть включено в сезоне-2027, ведь еще в феврале этого года появилась подтверждённая информация, что стороны уже достигли принципиальной договорённости о гонках на Стамбул-парке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!