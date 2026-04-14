Гасли намекнул на рекордное количество Гран-при в сезоне-2027

Нацелилась на новый максимум по числу гонок.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Турции, Стамбул-парк / Getty Images
Пилот Альпин Пьер Гасли в эфире Canal+ случайно раскрыл инсайд касательно количества Гран-при на следующий сезон, его слова приводит Motorsport Turkey.

По имеющейся информации, в следующем году ожидается 25 Гран-при за сезон, отмечается, что место в календаре может получить Гран-при Турции.

Добавим, что ранее сообщалось о возвращении Гран-при Индии, планировалось что гонки будут проходить на Международный автодром имени Будды, отмечается, что сам министр спорта Индии Мансух Мандавийя работает над подготовкой гонки к включению в календарь чемпионата.

Но если переговоры между организацией Формулы-1 и Мандавийей еще в процессе, то Гран-при Турции точно может быть включено в сезоне-2027, ведь еще в феврале этого года появилась подтверждённая информация, что стороны уже достигли принципиальной договорённости о гонках на Стамбул-парке.

Ранее появилась информация, что действующий чемпион Кубка конструкторов может совершить рокировку с пилотом Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027 Европейский этап может вернуться в календарь в сезоне-2027
Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1 Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1
ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1 ФИА обсуждает с Эрдоганом возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы 1
Окон - первый пилот за 24 года, проведший Гран-при без единого пит-стопа Окон - первый пилот за 24 года, проведший Гран-при без единого пит-стопа

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

