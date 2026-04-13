Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?

Шумахер рассказал о возможных переговорах между командами.
Сегодня, 13:51       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен / Getty Images
Бывший пилот Формулы-1, а сейчас эксперт немецкого Sky Sports Ральф Шумахер предположил, что команды Макларен и Ред Булл смогут обменяться пилотами.

Речь идет о четырехкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене, который может вслед за своим инженером Джанпьеро Ламбьязе перебраться в Макларен. Тем временем гонщик "оранжевой" команды Оскар Пиастри может занять место нидерландца и стать пилотом Ред Булл.

Возможно, он покинет Ред Булл, потому что больше не верит в команду, и уйдет совсем. Или же перейдет в Макларен вместе со своим инженером. Это бы означало, что идут переговоры о переходе Оскара Пиастри в Ред Булл - такое мы уже слышали. Думаю, между двумя сторонами будут какие-то обсуждения.

"Нельзя забывать и о том, что опция выхода, существование которой отрицали, похоже, есть. И все выглядит так, что Ред Булл не окажется на высочайших позициях до середины года. А это означает, что Ферстаппен волен сделать что-то подобное", - заявил Шумахер.

Ранее в СМИ появилось высказывание популярного нидерландского комментатора о противниках нового регламента.

Статьи по теме

Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена
Пиастри рассказал правду о напряжении с Норрисом в Макларене Пиастри рассказал правду о напряжении с Норрисом в Макларене
Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи
Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа14:56
Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи
Лига Чемпионов14:28
Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови
Формула 113:51
Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?
НБА13:11
Лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона
ЧМ-202612:38
Иран могут снять с ЧМ-2026. Украина сохраняет шанс попасть на турнир?
Бокс11:56
Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"
Европа11:23
Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге
Европа10:47
Яремчук повторил достижения украинцев в Лиге 1
Лига Чемпионов10:24
Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ
НБА09:57
Стала известна сетка плей-офф НБА
