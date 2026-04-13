Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?

Бывший пилот Формулы-1, а сейчас эксперт немецкого Sky Sports Ральф Шумахер предположил, что команды Макларен и Ред Булл смогут обменяться пилотами.

Речь идет о четырехкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене, который может вслед за своим инженером Джанпьеро Ламбьязе перебраться в Макларен. Тем временем гонщик "оранжевой" команды Оскар Пиастри может занять место нидерландца и стать пилотом Ред Булл.

Возможно, он покинет Ред Булл, потому что больше не верит в команду, и уйдет совсем. Или же перейдет в Макларен вместе со своим инженером. Это бы означало, что идут переговоры о переходе Оскара Пиастри в Ред Булл - такое мы уже слышали. Думаю, между двумя сторонами будут какие-то обсуждения.

"Нельзя забывать и о том, что опция выхода, существование которой отрицали, похоже, есть. И все выглядит так, что Ред Булл не окажется на высочайших позициях до середины года. А это означает, что Ферстаппен волен сделать что-то подобное", - заявил Шумахер.

