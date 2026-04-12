iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"У вас хребет дохлой семги": Комментатор раскритиковал недовольных новым регламентом

Олав Мол был несколько резковат.
Сегодня, 22:48       Автор: Андрей Безуглый
Нидерландский комментатор Олав Мол жестко высказался о противниках нового регламента.

Он заявил, что люди зря критикуют новую Формулу-1. Тем более забывая, что это не только спорт, но и огромный бизнес. 

Однако некоторые выражения Мола некоторые посчитали чересчур грубыми.

Люди забывают, что все поставлено на эти правила. Не то чтобы производители собрались несколько месяцев назад и решили: "Давайте создадим совершенно новую машину". Все было решено еще четыре года назад. Мотористы вроде Ауди и Ред Булл вложили миллиарды. Откатить все обратно – просто не вариант.

Ф-1 есть и остается гонкой технологий. Порой я слышу, как фанаты говорят, что десятилетиями следили за этим спортом, но теперь отказываются, потому что больше не могут его смотреть. И я думаю: значит, у вас хребет дохлой семги.

В Ф-1 огромный интеллектуальный потенциал. Решение найдется. Инструменты уже есть, просто надо их использовать. Убежден, что все наладится само собой

Ранее также сообщалось, что несколько команд следят за Ферстаппеном.

Статьи по теме

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK