"У вас хребет дохлой семги": Комментатор раскритиковал недовольных новым регламентом

Нидерландский комментатор Олав Мол жестко высказался о противниках нового регламента.

Он заявил, что люди зря критикуют новую Формулу-1. Тем более забывая, что это не только спорт, но и огромный бизнес.

Однако некоторые выражения Мола некоторые посчитали чересчур грубыми.

Люди забывают, что все поставлено на эти правила. Не то чтобы производители собрались несколько месяцев назад и решили: "Давайте создадим совершенно новую машину". Все было решено еще четыре года назад. Мотористы вроде Ауди и Ред Булл вложили миллиарды. Откатить все обратно – просто не вариант. Ф-1 есть и остается гонкой технологий. Порой я слышу, как фанаты говорят, что десятилетиями следили за этим спортом, но теперь отказываются, потому что больше не могут его смотреть. И я думаю: значит, у вас хребет дохлой семги. В Ф-1 огромный интеллектуальный потенциал. Решение найдется. Инструменты уже есть, просто надо их использовать. Убежден, что все наладится само собой

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!