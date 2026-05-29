Ницца сохранила место в элите, выиграв стыковый матч

Разгромила соперника во втором тайме.
Вчера, 23:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ницца - Сент-Этьен / Getty Images

В пятницу, 29 мая, Ницца сыграла с Сент-Этьеном на своём поле во втором переходном матче за право играть в Лиге 1, добавим, что первый матч закончился со счётом 0:0.

В самом начале игры, а именно на 9-й минуте, гости сумели отметиться голом, однако судья после просмотра VAR зафиксировал положение вне игры у Кардоны, и первые голы в этой встрече были забиты только во втором тайме.

На 62-й минуте матча Клосс сумел из пределов штрафной площади отправить мяч в нижний правый угол, позже, только уже с пенальти, забил игрок Сент-Этьена, однако ответа от хозяев ждать долго не пришлось, и Ларсоннер снова не спас свою команду от гола - на этот раз за Ниццу отличился Давиташвили.

Под конец игры третий и четвертый мяч забил Эли Вахи, чем уничтожил все шансы на победу Сент-Этьена, тем самым обеспечив победу Ниццы, и самое главное избежал понижения в классе и остался в элите.

Статистика матча Ницца - Сент-Этьен, Чемпионат Франции. Переходные матчи

Ницца - Сент-Этьен 3:1
Голы: Клосс, 62, Давиташвили, 79, Вахи, 87, 90+3 — Будаш, 81 (с пенальти)

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 13
Удары в створ: 10 -2
Угловые: 6 -4
Фолы: 10 - 5

К слову, стало известно, кто из итальянских команд  пробился в выщий дивизион чемпионата Италии.

