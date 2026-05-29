iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ

Похвалил лондонцев.
Сегодня, 20:18       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Уже на этой неделе, в субботу, 30 мая, пройдёт финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский Арсенал.

Главный тренер парижан Луис Энрике высказался об их будущих соперниках в преддверии финала турнира.

"Я бы сказал, что речь идёт не столько о двух разных футбольных идеях, сколько о разных путях, по которым идут Арсенал и ПСЖ", — приводят слова испанца RMC Sport.

Я не удивлён тому, что они выиграли АПЛ. Это заслуженно, они были самой стабильной командой. Это уже седьмой год работы Артеты, и теперь совершенно ясно, какую команду он построил.

К слову, ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Арсенал Лондон

Статьи по теме

ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса
Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов Забарный попал в заявку ПСЖ на финал Лиги чемпионов
Барселона объявила о трансфере Гордона Барселона объявила о трансфере Гордона

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Барселона объявила о трансфере Гордона
Европа23:13
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
Европа22:37
The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом
Лига Чемпионов22:17
ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс21:46
Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"
Европа21:17
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
НБА20:50
Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА
Лига Чемпионов20:18
"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ
Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK