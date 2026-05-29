"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ

Уже на этой неделе, в субботу, 30 мая, пройдёт финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский Арсенал.

Главный тренер парижан Луис Энрике высказался об их будущих соперниках в преддверии финала турнира.

"Я бы сказал, что речь идёт не столько о двух разных футбольных идеях, сколько о разных путях, по которым идут Арсенал и ПСЖ", — приводят слова испанца RMC Sport.

Я не удивлён тому, что они выиграли АПЛ. Это заслуженно, они были самой стабильной командой. Это уже седьмой год работы Артеты, и теперь совершенно ясно, какую команду он построил.

К слову, ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса.

