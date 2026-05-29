IIHF утвердила города, которые примут чемпионат мира-2030

Стало известно, где пройдёт чемпионат мира по хоккею 2030 года.

Как сообщает пресс-служба Финского хоккейного союза, по решению конгресса было выбрано, что ЧМ примут Хельсинки и Рига.

Напомним, что турнир запланирован на 17 мая – 2 июня 2030 года.

Добавим, что оба города примут матчи группового этапа и четвертьфиналы, а полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут в Хельсинки.

К слову, стало известно, кто сыграет в полуфинале в субботу, 30 мая, в рамках чемпионата мира по хоккею 2026 года.

