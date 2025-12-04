Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.

В пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира-2026.

Мероприятие пройдет в Kennedy Center в Вашингтоне, США и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

Процедура жеребьевки

Перед жеребьевкой ФИФА распределила участников на четыре корзины.

Корзина 1 : Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия. Корзина 2 : Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия. Корзина 3 : Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР. Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель пути 1 межконтинентального плей-офф (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель пути 2 межконтинентального плей-офф (Боливия / Суринам / Ирак).

В ходе жеребьевки 48 участников будущего мирового первенства сформируют 12 групп по четыре команды.

Для начала в свои группы отправят сборные из первой корзины, а затем - из второй и так далее. Страны-хозяйки ЧМ-2026 изначально получат фиксированные места в своих квартетах. Мексика автоматически займет позицию A1, Канада - B1, а США - D1.

Также четыре наиболее рейтинговые сборные будут распределены по разным частям турнирной сетки. Первый и второй номер рейтинга ФИФА Испания и Аргентина будут разведены по противоположным путям, чтобы не встретиться раньше финала в случае побед в своих группах. Аналогичный принцип будет применен к третьей и четвертой командам рейтинга - Франции и Англии.

В одну группу не сможет попасть больше одного представителя одной конфедерации. Исключением является УЕФА. В одном квартете должна будет присутствовать минимум одна, но не больше двух европейских сборных.

На момент жеребьевки известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Еще четыре сборные выйдут в финальную часть мирового первенства через европейских плей-офф и две - через межконтинентальный плей-офф. Эти стыковые матчи запланированы на март 2026 года.

Сборная Украины имеет шанс попасть на ЧМ-2026 путем европейского плей-офф. В полуфинале отбора украинская команда 26 марта 2026 года встретится со Швецией, а в случае успеха в этом противостоянии в решающем стыковом матче за выход на чемпионат мира сыграет 31 марта с Польшей или Албанией.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.