iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 14:20
Онлайн-трансляция жеребьевки ЧМ-2026 / Getty Images
Онлайн-трансляция жеребьевки ЧМ-2026 / Getty Images

В пятницу, 5 декабря, состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира-2026.

Мероприятие пройдет в Kennedy Center в Вашингтоне, США и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

Процедура жеребьевки

Перед жеребьевкой ФИФА распределила участников на четыре корзины.

  • Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
  • Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
  • Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.
  • Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель пути 1 межконтинентального плей-офф (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель пути 2 межконтинентального плей-офф (Боливия / Суринам / Ирак).

Читай также: Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир?

В ходе жеребьевки 48 участников будущего мирового первенства сформируют 12 групп по четыре команды.

Для начала в свои группы отправят сборные из первой корзины, а затем - из второй и так далее. Страны-хозяйки ЧМ-2026 изначально получат фиксированные места в своих квартетах. Мексика автоматически займет позицию A1, Канада - B1, а США - D1.

Также четыре наиболее рейтинговые сборные будут распределены по разным частям турнирной сетки. Первый и второй номер рейтинга ФИФА Испания и Аргентина будут разведены по противоположным путям, чтобы не встретиться раньше финала в случае побед в своих группах. Аналогичный принцип будет применен к третьей и четвертой командам рейтинга - Франции и Англии.

В одну группу не сможет попасть больше одного представителя одной конфедерации. Исключением является УЕФА. В одном квартете должна будет присутствовать минимум одна, но не больше двух европейских сборных.

На момент жеребьевки известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Еще четыре сборные выйдут в финальную часть мирового первенства через европейских плей-офф и две - через межконтинентальный плей-офф. Эти стыковые матчи запланированы на март 2026 года. 

Сборная Украины имеет шанс попасть на ЧМ-2026 путем европейского плей-офф. В полуфинале отбора украинская команда 26 марта 2026 года встретится со Швецией, а в случае успеха в этом противостоянии в решающем стыковом матче за выход на чемпионат мира сыграет 31 марта с Польшей или Албанией.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн жеребьевка чемпионат мира онлайн-трансляция

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир? Чемпионат мира-2026: кто выиграет турнир?
Чемпионат мира-2026: Панама, Кюрасао и Гаити пополнили состав участников Чемпионат мира-2026: Панама, Кюрасао и Гаити пополнили состав участников
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Формула 118:47
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK