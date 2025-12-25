Ральф Шумахер нашел для Ред Булл замену Марко

Бывший пилот Джордан, Уильямс и Тойота Ральф Шумахер поразмышлял о должности советника конюшни Ред Булл. Немец посоветовал обратить внимание на бывшего руководителя второй команды концерна в подкасте Backstage Boxengasse.

"Франц Тост отлично подошел бы на эту роль. Он в душе остался молодым, хотя, если не ошибаюсь, вскоре, в январе, ему исполнится 70 лет. Он был бы хорошим кандидатом, потому что это именно тот человек, который умеет использовать метод кнута и пряника, в котором время от времени нуждаются молодые гонщики.

Он может водить за руку и поддерживать в нужный момент, но одновременно способен сделать хорошую встряску, если пилот начинает бездельничать. Именно так все и устроено. Это то, что необходимо молодому человеку", – объяснил Шумахер.

Тост в 2000-2005 гг. работал в BMW времен коллаборации с Уильямс. В свою очередь в 2006-2023 гг. он был руководителем конюшни Торо Россо/Альфа Таури. Также австриец был менеджером Ральфа Шумахера на заре карьеры.

