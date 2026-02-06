Ред Булл зачистил конюшню от кадров Хорнера

Команда Ред Булл простилась с четырьмя ведущими менеджерами. Квартет высокопоставленных сотрудников австрийской конюшни начал работу под руководством бывшего босса Ред Булл Кристиана Хорнера, сообщает PlanetF1.

Работу потеряли директор по управлению персоналом Джоанна Флит, директор по техническим программам Джулия Джордж, директор по маркетингу Саймон Смит-Райт и старший менеджер по коммуникациям Элис Хедворт. Их всех пригласил Хорнер.

Ранее Ред Булл вынуждены были покинуть главный коммерческий и маркетинговый директор группы Оливер Хьюз и директор по коммуникациям группы Пол Смит. Увольнение менеджеров связывают с "зачисткой" нового руководителя конюшни Лорана Мекиса.

К слову, ранее Ред Булл обновил команду инженеров четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

