iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл зачистил конюшню от кадров Хорнера

Кадровая революция в Милтон-Кинсе продолжается.
Вчера, 12:34       Автор: Антон Федорцив
Ред Булл / Red Bull Content Pool
Ред Булл / Red Bull Content Pool

Команда Ред Булл простилась с четырьмя ведущими менеджерами. Квартет высокопоставленных сотрудников австрийской конюшни начал работу под руководством бывшего босса Ред Булл Кристиана Хорнера, сообщает PlanetF1.

Работу потеряли директор по управлению персоналом Джоанна Флит, директор по техническим программам Джулия Джордж, директор по маркетингу Саймон Смит-Райт и старший менеджер по коммуникациям Элис Хедворт. Их всех пригласил Хорнер.

Ранее Ред Булл вынуждены были покинуть главный коммерческий и маркетинговый директор группы Оливер Хьюз и директор по коммуникациям группы Пол Смит. Увольнение менеджеров связывают с "зачисткой" нового руководителя конюшни Лорана Мекиса.

К слову, ранее Ред Булл обновил команду инженеров четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Феррари готовит мотор с технологией Мерседеса и Ред Булл Феррари готовит мотор с технологией Мерседеса и Ред Булл
Новичок Ред Булл прокомментировал свою первую аварию Новичок Ред Булл прокомментировал свою первую аварию
Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне
Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне Новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK