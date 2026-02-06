Украина выбрала половину состава на смешанную эстафету Олимпиады-2026

Сборная Украины по биатлону готовится к выступлению на Олимпийских играх. Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин примут участие в смешанной эстафете, сообщает Biathlonnews.

Старший тренер женской команды Николай Зоц пока не принял окончательного решения по участницам. Пидручный поведет сборную Украины на первом этапе, а Мандзин – на втором. Смешанная эстафета намечена на 8 февраля.

На Олимпиаде-2022 Украина финишировала на 13-й строчке в смешанной эстафете. Сине-желтые цвета тогда защищали Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и тот же Пидручный. Последний имел в пассиве штрафной круг.

Напомним, итальянка Ребекка Пасслер провалила тест на допинг перед Олимпийскими играми.

