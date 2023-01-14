Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн Парк.

Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 16 - 29 января 2023 года

Призовой фонд: 76,5 миллионов долларов США

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Украина на AO: Алексей Крутых

Вашему вниманию расписание и результаты матчей основной сетки Australian Open 2023

Первый круг

Понедельник, 16 января

Йосуке Ватануки (Япония) - Артур Риндеркнеш (Франция)

Кайл Эдмунд (Великобритания) - Янник Синнер (Италия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Грегуар Баррер (Франция)

Илья Ивашко (нейтральный статус) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Корентен Муте (Франция) - У Ибин (Китай)

Оскар Отте (Германия) - Цзюнчэн Шан (Китай)

Франсиско Серундоло (Аргентина) - Гидо Пелья (Аргентина)

Даниэль Альтмайер (Германия) - Фрэнсис Тиафо (США)

Таилон Грикспор (Нидерланды) - Павел Котов (нейтральный статус)

Микаэль Имер (Швеция) - Йосихито Нисиока (Япония)

Себастьян Корда (США) - Кристьян Гарин (Чили)

Душан Лайович (Сербия) - Денис Шаповалов (Канада)

Брэндон Накашима (США) - Маккензи Макдональд (США)

Хуберт Хуркач (Польша) - Педро Мартинес-Портеро (Испания)

Карен Хачанов (нейтральный статус) - Бернабе Сапата-Миральес (Испания)

Эрнесто Эскобедо (США) - Таро Дэниэл (США)

Федерико Кория (Аргентина) - Мартон Фучович (Венгрия)

Иржи Легечка (Чехия) - Борна Чорич (Хорватия)

Хауме Мунар (Испания) - Далибор Сврчина (Чехия)

Рафаэль Надаль (Испания) - Джек Дрэйпер (Великобритания)

Кэмерон Норри (Великобритания) - Люка Ван Аш (Франция)

Лоренцо Сонего (Италия) - Нуну Боргес (Португалия)

Себастьян Баэс (Аргентина) - Джэйсон Каблер (Австралия)

Алекс Молчан (Словакия) - Стэн Вавринка (Швейцария)

Тьяго Монтейро (Бразилия) - Констан Летьен (Франция)

Лоренцо Музетти (Италия) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)

Янник Ханфман (Германия) - Ринки Хидзиката (Австралия)

Кристофер Юбэнкс (США) - Квон Сон У (Южная Корея)

Джон Миллман (Австралия) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)

Вашек Поспишил (Канада) - Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Стефанос Циципас (Греция) - Кентен Али (Франция)

Маркос Гирон (США) - Даниил Медведев (нейтральный статус)

Вторник, 17 января

Факундо Багнис (Аргентина) - Даниэль Эванс (Великобритания)

Маттия Беллуччи (Италия) - Бенжамен Бонзи (Франция)

Зизу Бергс (Бельгия) - Ласло Джере (Сербия)

Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) - Жереми Шарди (Франция)

Григор Димитров (Болгария) - Аслан Карацев (нейтральный статус)

Андрей Рублев (нейтральный статус) - Доминик Тим (Австрия)

Диего Шварцман (Аргентина) - Алексей Крутых (Украина)

Джеффри-Джон Вулф (США) - Джордан Томпсон (Австралия)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Александр Бублик (Казахстан)

Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Педро Качин (Аргентина)

Филип Краинович (Сербия) - Хольгер Руне (Дания)

Николас Джарри (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия)

Максим Кресси (США) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

Макс Перселл (Австралия) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Тейлор Фриц (США) - Николоз Басилашвили (Грузия)

Бен Шелтон (США) - Чжан Чжичжэнь (Китай)

Маттео Берреттини (Италия) - Энди Маррей (Великобритания)

Давид Гоффен (Бельгия) - Лоран Локоли (Франция)

Томаш Махач (Чехия) - Каспер Рууд (Норвегия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томми Пол (США)

Танаси Коккинакис (Австралия) - Фибио Фоньини (Италия)

Кристофер ОКоннелл - Дженсон Бруксби (США)

Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) - Алексей Попырин (Австралия)

Джон Иснер (США) - Адриан Маннарино (Франция)

Александар Вукич (Австралия) - Брендон Холт (США)

Ришар Гаске (Франция) - Уго Умбер (Франция)

Энзо Куако (Франция) - Уго Дельен (Боливия)

Жоау Соуза (Португалия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу) - Александр Зверев (Германия)

Ник Кирьос (Австралия) - Роман Сафиуллин (нейтральный статус)

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Новак Джокович (Сербия)

Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй) - Алекс де Минор (Австралия)