Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн Парк.
Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 16 - 29 января 2023 года
Призовой фонд: 76,5 миллионов долларов США
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)
Украина на AO: Алексей Крутых
Вашему вниманию расписание и результаты матчей основной сетки Australian Open 2023
Первый круг
Понедельник, 16 января
Йосуке Ватануки (Япония) - Артур Риндеркнеш (Франция)
Кайл Эдмунд (Великобритания) - Янник Синнер (Италия)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Грегуар Баррер (Франция)
Илья Ивашко (нейтральный статус) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Корентен Муте (Франция) - У Ибин (Китай)
Оскар Отте (Германия) - Цзюнчэн Шан (Китай)
Франсиско Серундоло (Аргентина) - Гидо Пелья (Аргентина)
Даниэль Альтмайер (Германия) - Фрэнсис Тиафо (США)
Таилон Грикспор (Нидерланды) - Павел Котов (нейтральный статус)
Микаэль Имер (Швеция) - Йосихито Нисиока (Япония)
Себастьян Корда (США) - Кристьян Гарин (Чили)
Душан Лайович (Сербия) - Денис Шаповалов (Канада)
Брэндон Накашима (США) - Маккензи Макдональд (США)
Хуберт Хуркач (Польша) - Педро Мартинес-Портеро (Испания)
Карен Хачанов (нейтральный статус) - Бернабе Сапата-Миральес (Испания)
Эрнесто Эскобедо (США) - Таро Дэниэл (США)
Федерико Кория (Аргентина) - Мартон Фучович (Венгрия)
Иржи Легечка (Чехия) - Борна Чорич (Хорватия)
Хауме Мунар (Испания) - Далибор Сврчина (Чехия)
Рафаэль Надаль (Испания) - Джек Дрэйпер (Великобритания)
Кэмерон Норри (Великобритания) - Люка Ван Аш (Франция)
Лоренцо Сонего (Италия) - Нуну Боргес (Португалия)
Себастьян Баэс (Аргентина) - Джэйсон Каблер (Австралия)
Алекс Молчан (Словакия) - Стэн Вавринка (Швейцария)
Тьяго Монтейро (Бразилия) - Констан Летьен (Франция)
Лоренцо Музетти (Италия) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)
Янник Ханфман (Германия) - Ринки Хидзиката (Австралия)
Кристофер Юбэнкс (США) - Квон Сон У (Южная Корея)
Джон Миллман (Австралия) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
Вашек Поспишил (Канада) - Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Стефанос Циципас (Греция) - Кентен Али (Франция)
Маркос Гирон (США) - Даниил Медведев (нейтральный статус)
Вторник, 17 января
Факундо Багнис (Аргентина) - Даниэль Эванс (Великобритания)
Маттия Беллуччи (Италия) - Бенжамен Бонзи (Франция)
Зизу Бергс (Бельгия) - Ласло Джере (Сербия)
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) - Жереми Шарди (Франция)
Григор Димитров (Болгария) - Аслан Карацев (нейтральный статус)
Андрей Рублев (нейтральный статус) - Доминик Тим (Австрия)
Диего Шварцман (Аргентина) - Алексей Крутых (Украина)
Джеффри-Джон Вулф (США) - Джордан Томпсон (Австралия)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Александр Бублик (Казахстан)
Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Педро Качин (Аргентина)
Филип Краинович (Сербия) - Хольгер Руне (Дания)
Николас Джарри (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия)
Максим Кресси (США) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Макс Перселл (Австралия) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Тейлор Фриц (США) - Николоз Басилашвили (Грузия)
Бен Шелтон (США) - Чжан Чжичжэнь (Китай)
Маттео Берреттини (Италия) - Энди Маррей (Великобритания)
Давид Гоффен (Бельгия) - Лоран Локоли (Франция)
Томаш Махач (Чехия) - Каспер Рууд (Норвегия)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Томми Пол (США)
Танаси Коккинакис (Австралия) - Фибио Фоньини (Италия)
Кристофер ОКоннелл - Дженсон Бруксби (США)
Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) - Алексей Попырин (Австралия)
Джон Иснер (США) - Адриан Маннарино (Франция)
Александар Вукич (Австралия) - Брендон Холт (США)
Ришар Гаске (Франция) - Уго Умбер (Франция)
Энзо Куако (Франция) - Уго Дельен (Боливия)
Жоау Соуза (Португалия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу) - Александр Зверев (Германия)
Ник Кирьос (Австралия) - Роман Сафиуллин (нейтральный статус)
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Новак Джокович (Сербия)
Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй) - Алекс де Минор (Австралия)