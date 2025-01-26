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Синнер - чемпион Australian Open-2025

Итальянец защитил титул, разгромил Александра Зверева.
Сегодня, 13:45
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В воскресенье, 26 января, состоялся финал Australian Open-2025 среди мужчин.

Первая ракетка мира Янник Синнер легко разгромил вторую ракетку мира Александра Зверева 3:0.

Отметим, что для немецкого тенниста это был первый в карьере финал AO. В полуфинале он победил Новака Джоковича, который снялся с матча после проигранного сета.

В первом и третьем сетха Синнер не оставил никаких шансов оппоненту, а вот во втором Зверев сумел навязать борьбу, но все равно всухую проиграл итальянцу.

Янник Синнер защитил свой чемпионское, а также добыл третий титул Большого шлема в карьере.

Напомним, что чемпионкой Australian Open-2025 среди женщин стала Мэддисон Киз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зверев Янник Синнер

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