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Первая ракетка мира неожиданно снялся с турнира в Пекине

Янник Синнер объявил о снятии с China Open, который пройдет с 30 сентября по 6 октября.
Сегодня, 17:42       Автор: Сергей Носенко
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Причиной остается травма правого колена.

Синнер должен был защищать титул, который завоевал в Пекине в прошлом году. Однако восстановление после травмы заняло больше времени, чем ожидалось.

"Мне очень жаль сообщать, что в этом году я не смогу сыграть в Пекине. Мое колено не в том состоянии, в котором я хотел бы его видеть, и я пока не готов соревноваться. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт", — сказал Синнер.

Итальянец также признался, что особенно расстроен из-за невозможности снова сыграть перед китайскими болельщиками.

"Мне больше всего будет не хватать атмосферы и болельщиков. Было невероятно выступать в Пекине в предыдущие годы и выиграть титул в прошлом году. Я расстроен, что не смогу защитить его в этот раз, но буду рад вернуться в следующем году", — добавил теннисист.

Синнер не выходил на корт с финала Уимблдона-2026, в котором 12 июля победил Александра Зверева. Из-за проблем с правым коленом он ранее пропустил турниры в Монреале и Цинциннати, а затем снялся с US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: China Open Янник Синнер

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