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Футбол

Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику

"Россонери" заинтересованы в продлении соглашения с Адриеном Рабьо.
Сегодня, 15:27       Автор: Игорь Мищук
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Милан рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с полузащитником Адриеном Рабьо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в стане "россонери" считают французского хавбека ключевым исполнителем в средней линии команды Рубена Аморима и готовят игроку новый контракт.

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Действующий договор 31-летнего футболиста рассчитан до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон, однако итальянский клуб намерен переподписать соглашение минимум до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Рабьо провел в составе Милана шесть матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Адриен Рабьо

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Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику
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