Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику
Милан рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с полузащитником Адриеном Рабьо.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в стане "россонери" считают французского хавбека ключевым исполнителем в средней линии команды Рубена Аморима и готовят игроку новый контракт.
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Действующий договор 31-летнего футболиста рассчитан до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон, однако итальянский клуб намерен переподписать соглашение минимум до лета 2030 года.
В нынешнем сезоне Рабьо провел в составе Милана шесть матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии.
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