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Футбол

Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Кай Хаверц вернется в лондонский клуб для начала процесса восстановления.
Сегодня, 14:32       Автор: Игорь Мищук
Кай Хаверц получил травму / Getty Images
Кай Хаверц получил травму / Getty Images

Нападающий Арсенала и сборной Германии Кай Хаверц покинул расположение национальной команды из-за травмы.

27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче первого тура Лиги наций против Нидерландов (1:1) и был вынужденно заменен на 30-й минуте.

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Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, немец вернется в лондонский клуб, где пройдет медицинское обследование для определения сроков восстановления и начнет процесс реабилитации.

Отметим, что в нынешнем сезоне Хаверц провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Арсенал Лондон Кай Хаверц

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