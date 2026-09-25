Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Кай Хаверц вернется в лондонский клуб для начала процесса восстановления.

Нападающий Арсенала и сборной Германии Кай Хаверц покинул расположение национальной команды из-за травмы.

27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче первого тура Лиги наций против Нидерландов (1:1) и был вынужденно заменен на 30-й минуте.

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Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, немец вернется в лондонский клуб, где пройдет медицинское обследование для определения сроков восстановления и начнет процесс реабилитации.

Отметим, что в нынешнем сезоне Хаверц провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.

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