Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы
Нападающий Арсенала и сборной Германии Кай Хаверц покинул расположение национальной команды из-за травмы.
27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче первого тура Лиги наций против Нидерландов (1:1) и был вынужденно заменен на 30-й минуте.
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Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, немец вернется в лондонский клуб, где пройдет медицинское обследование для определения сроков восстановления и начнет процесс реабилитации.
Отметим, что в нынешнем сезоне Хаверц провел в составе Арсенала семь матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций.
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