Арсенал собирается продлить контракт с ключевым полузащитником
Арсенал рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с одним из своих ключевых игроков Декланом Райсом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "канониры" планируют продлить контракт с 27-летним футболистом. Обновленный договор хавбека с лондонским клубом будет действовать до лета 2031 года.
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Отмечается, что этим летом английский полузащитник отклонил большое предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.
Действующий контракт игрока с "канонирами" рассчитан до июня 2028 года.
В прошлом сезоне Райс провел в составе Арсенала во всех турнирах 55 матчей, отличившись пятью голами и 11 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Арсенал за рекордную сумму продал своего вингера в Саудовскую Аравию.
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