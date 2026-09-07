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Футбол

Арсенал собирается продлить контракт с ключевым полузащитником

Деклан Райс получит новый долгосрочный договор с "канонирами".
Сегодня, 22:14       Автор: Игорь Мищук
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Арсенал рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с одним из своих ключевых игроков Декланом Райсом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "канониры" планируют продлить контракт с 27-летним футболистом. Обновленный договор хавбека с лондонским клубом будет действовать до лета 2031 года.

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Отмечается, что этим летом английский полузащитник отклонил большое предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Действующий контракт игрока с "канонирами" рассчитан до июня 2028 года.

В прошлом сезоне Райс провел в составе Арсенала во всех турнирах 55 матчей, отличившись пятью голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал за рекордную сумму продал своего вингера в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Деклан Райс

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