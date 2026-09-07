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Футбол

Аутсайдер Серии А вернул бывшего тренера

Фиорентина быстро определилась с заменой Фабио Гроссо.
Сегодня, 19:45       Автор: Игорь Мищук
Паоло Ваноли / Getty Images
Паоло Ваноли / Getty Images

Итальянский специалист Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера Фиорентины.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали сотрудничества с 54-летним специалистом не указываются.

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"Огромная благодарность тренеру за его безоговорочное согласие вернуться и возглавить первую команду", - говорится в заявлении клуба.

Ваноли возглавлял Фиорентину в прошлом сезоне, приняв команду в ноябре и покинув клуб летом.

Ныне во главе Фиорентины Ваноли сменил ранее отправленного в отставку Фабио Гроссо после провального старта сезона.

Под руководством Гроссо команда провела всего четыре матча, одержав победу только в кубковой игре с Беневенто, а в трех поединках Серии А потерпела поражения и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Италии перешел из Фиорентины в Комо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина чемпионат Италии Серия А Паоло Ваноли

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