Аутсайдер Серии А вернул бывшего тренера
Итальянский специалист Паоло Ваноли вернулся на пост главного тренера Фиорентины.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали сотрудничества с 54-летним специалистом не указываются.
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"Огромная благодарность тренеру за его безоговорочное согласие вернуться и возглавить первую команду", - говорится в заявлении клуба.
Ваноли возглавлял Фиорентину в прошлом сезоне, приняв команду в ноябре и покинув клуб летом.
Ныне во главе Фиорентины Ваноли сменил ранее отправленного в отставку Фабио Гроссо после провального старта сезона.
Под руководством Гроссо команда провела всего четыре матча, одержав победу только в кубковой игре с Беневенто, а в трех поединках Серии А потерпела поражения и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Италии перешел из Фиорентины в Комо.
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