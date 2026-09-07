Итальянский клуб уволил тренера уже после четырех матчей

Фиорентина объявила об оставке Фабио Гроссо.

Итальянский специалист лишился должности уже после четырех матчей во главе клуба.

Напомним, что Гроссо был назначен в июне этого года. На трансферную кампанию клуб потратил около 150 млн евро, однако не получил результат.

Фиорентина проиграла все три матча Серии А с общим счетом 1:9 и распологается сейчас на последнем месте. Единственный выигранный Гроссо матч - победа над Беневенто в Кубке Италии.

Ранее сообщалось, что у Интера появились непростые кадровые проблемы.

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