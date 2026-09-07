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Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал собственную команду

Британец недоволен отсутствием четких правил.
Сегодня, 09:18       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон остался недоволен действиями команды на Гран-при Италии.

Напомним, что на первом же круге его партнер Шарль Леклер выдавил пилота с трассы, что стоило ему позиций.

После гонки Хэмилтон раскритиковал команду, так как у них нет никаких правил борьбы между пилотами.

Все сводится к правилам ведения борьбы между напарниками на трассе. Когда я выступал за Мерседес, у нас были четко прописанные правила ведения такой борьбы. И до чего-то действительно плохого дело не доходило. Да, у нас с Нико Росбергом было несколько неприятных моментов, но зачастую все было хорошо.

Здесь же никаких правил ведения борьбы нет. И это нужно исправить. Этот инцидент в первом повороте очень плохо повлиял на перспективы команды в гонке, отбросил нас далеко назад по позициям. После случившегося я постарался перегрузиться и подумал: "Ладно, я постараюсь отыграться и наверстать потерянное". Но потом нам пришлось остановиться. Думаю, мы ошиблись с выбором шин

Напомним, что победителем гонки в Монце стал Андреа Кими Антонелли.

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